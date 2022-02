Unter der Oberfläche?

Der sogenannte "Staat im Staat" ist aufgebrochen und hat die ganze Republik destabilisiert. Ich habe die Regierung Kurz positiv gesehen, weil ich erhofft habe, dass die Aufteilung der Republik in je eine rote und schwarze Hälfte, die sich gegenseitig nichts dreinreden, endlich abgeschafft werden könnte. Leider habe ich (und auch Kurz!) die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Kleine Koalitionen wären zwar für das Staatswohl besser, als eine rot-schwarze Demokratur, aber weder FPÖ noch die Grünen sind dafür brauchbare Partner. Die Blauen haben geglaubt, ein Innenminister Kickl kann putschen und so einen blauen Mehrheitstraum verwirklichen - glücklicherweise gescheitert. Die Grünen haben den Spagat zwischen Regierungsorientierung, sprich Koalitionsstabilität, und Rücksicht auf die Basis nicht geschafft.

Also zurück zur großen Koalition? Keine wirklich attraktive Perspektive! Vielleicht sollte man einmal die Möglichkeit andenken, durch eine Mandatsmehrheit für die relative Mehrheitspartei Einparteienregierungen zu ermöglichen. Das würde echte politische Verantwortung aus dem Nebel der Koalitionsverschleierung herauslösen und bei Wahlen die "objektive Abrechnung" mit der Regierungsmehrheit ermöglichen: bei Unzufriedenheit Regierungswechsel, bei Zufriedenheit Mandatsverlängerung. Dem rot-schwarzen Stillstand in einem "Staat aus zwei Eigentumshälften" könnte man so mit "einmal der Gigel, einmal der Gogel" paroli bieten.

Günter Braun

, 1020 Wien