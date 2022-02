"Unter der Oberfläche: Ein Staat in Staate" - Welche Therapie soll der Diagnose folgen?

Von einem Landesfürsten, der seine auf Zeit geliehene Macht eitel hätschelt und zu jedem Zickzack bereit ist, um sie in sicheren Gewässern zu halten, ist nicht zu erwarten, dass Gandhis Forderung "Sei selbst der Wechsel, den du dir für die Welt wünschst" erfüllt wird. Schon gar nicht von den Vasallen, die in eine Liga gespült wurden, welche angesichts ihrer fachlichen Mittelmäßigkeit und fehlenden Sensibilität für alles, was sich jenseits ihres Tellerrandes befindet (siehe Raumplanung, Bildung), um Klassen zu hoch für sie ist.

Den Wechsel müssen wir selber betreiben, indem wir ihn als einen permanenten Prozess von ENTwicklung verstehen und konsequent Haltung zeigen, nicht zuletzt bei den kommenden Wahlen, ohne dabei aber den Rattenfängern ins Netz zu gehen, die vom "gesunden Volksempfinden" als der Prämisse ihrer Politik faseln, während ihr Fußvolk ätzend durch die Straßen stolpert.

Der Weg zwischen den Blöcken der Macht ist nicht einfach, aber er führt zu sozialem Frieden und zur Achtung der Menschen, Natur und kulturellen Vielfalt des Landes. Und dieser Weg ist das Ziel.



Franz Mittendorfer, 5760 Saalfelden