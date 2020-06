Unternehmer in Vorbildfunktion

Zum Artikel "Neue Lebensräume für Bienen und Insekten" vom 28. 5. 2020: Großen Respekt den SN für ihr stetes Werk der Bewusstseinsbildung bezüglich intakter Lebensräume, diesmal in der "Salzburger Woche". Und eine große Freude, wenn Unternehmer wie Herr Woerle Vorbildfunktion als ökologisch Handelnde übernehmen, da sie auf Grund ihrer Position als Wirtschaftstreibende ein hohes Maß an Wirksamkeit entfalten können. Und doch liegt es auch an jedem von uns, der Faszination von Laubbläsern und Mährobotern nicht zu erliegen und die alten Vorstellungen von gepflegter Landschaft über Bord zu werfen. Wer einmal wachsen hat lassen, weiß, dass Schönstes entsteht, ohne dass ständig die gestaltende Hand waltet. Er sieht auch die Verwüstung in grünen Zonen der Lebensfeindlichkeit und den Aufwand zu deren Pflege, der unter dem Druck des Klimawandels nicht verträglicher wird. Lasst es blühen!



Erhard Petzel, 5020 Salzburg