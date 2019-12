Gerichtspsychiaterin untersucht 15-jährigen Rudolfskai-Rowdy. Faustschlag führt zu einem Nasenbeinbruch. Was soll dieser Mann in einer Psychiatrie? Er braucht einen Unterricht in gewaltfreier Kommunikation.

"Er hat mich beleidigt." Mögliche Antwort von ihm: "Das hat mir sehr wehgetan, was du zu mir gesagt hast, das hat mich sehr verletzt."

Ganzheitliche Heilung: Belehrung, Kurs in gewaltfreier Kommunikation, Heilung vom Ganzheitsmediziner (überhitzte Leber?), private, persönliche Situation, ein Psychotherapeut, dem er vertraut.



Ulrike Scheer, 8504 Preding