Unterschiedliche Vorschriften führen zu Entsolidarisierung

Dass Gesundheitsberufe heute besonders gefordert sind, ist bekannt. Dass man aber auf Grund der Unterschiede mit den Vorschriften im privaten und gewerblichen Umfeld und trotz kompletter Impfung benachteiligt wird, ist schlicht inakzeptabel.

Ich befinde mich in häuslicher Quarantäne. Mein Mann hat sich in der Arbeit mit dem Corona Virus angesteckt. Meine Quarantäne hat sich nochmal zusätzlich verlängert, da sich unser zu Hause lebender Sohn nun auch beim Vater infiziert hat. Meine PCR Tests waren im Abstand von 4 Tagen immer negativ. Ich bin im Gesundheitswesen tätig und daher schon geimpft und immunisiert, werde von der Behörde trotzdem als Kontaktperson K1 geführt. Ich bin zu einer persönlich sehr einschränkenden, verlängerten Komplettabschottung verpflichtet, da die mögliche Übertragung des Virus durch Geimpfte noch nicht ausgeschlossen werden kann.

Ich nehme die Bedrohung durch diese Erkrankung sehr ernst und halte mich auch an alle Vorgaben meiner Berufsvertretung als Psychotherapeutin, wie wöchentliche Testung, Tragen von FFP2 Masken und mindestens 2 Meter Abstand. Im Industriebetrieb meines Mannes reicht es, so wie in vielen anderen Unternehmen auch, FFP2 Masken am Gang zu tragen oder bei Besprechungen. Am Arbeitsplatz, sofern der 2 Meter Abstand eingehalten werden kann, dürfen Masken abgesetzt werden. Mittlerweile weiß man genau wie sich Aerosole im Raum verbreiten und dadurch andere gefährden. Nur Abstand, Hygiene und das Tragen von FFP2 Masken schützen ausreichend vor Infektionen.

Schutzmaßnahmen helfen nur, wenn sie durchgehend in allen Lebensbereichen angewandt werden. Nur einzelnen Bereichen, wie Gesundheitsberufen, strenge Vorschriften aufzuerlegen, und dann auch noch schwerwiegende Nachteile aufzubürden führen zu Entsolidarisierung und werden unser aller Problem, die Pandemie, nicht lösen.





Mag. Verena Sommerhuber-Pfeiffer, 5400 Hallein