Unterschiedliche Willkommenskultur?

Als Zugreisender sieht man auch den unterschiedlichen Umgang mit Gästen/ Flüchtenden und hier sind nicht nur Touristen gemeint.

Der Wiener Hauptbahnhof zum Beispiel ist in vieler Hinsicht ein Vorzeigebahnhof. In diesem Fall konnte ich feststellen, dass die Ankunft der Flüchtlinge mitten im Bahnhof stattfindet . Mitten unter uns. Der Empfang, die Verköstigung, die Hilfestellung, die Auskunftsgebung findet wertschätzend mitten im Bahnhof statt, diese Menschen werden nicht versteckt.

Die ankommenden Menschen sind traumatisiert und sind froh einen normalen Umgang vorzufinden.

Am Salzburger Bahnhof dagegen, habe ich den Eindruck, werden die Ankommenden nach Abgang von den Bahnsteigen separiert. Einheimische und Touristen nach rechts in die große Empfangshalle, Flüchtlinge dagegen werden nach links geleitet, hinaus aus dem Bahnhof, hinauf ins Freie mit einem "Willkommen" unter den Radabstellplätzen. Man hat den Eindruck, in Salzburg dürfen Touristen in ihrer Konsumation nicht gestört werden. Am Wiener Hauptbahnhof funktioniert die Willkommenskultur nach sozialen und in Salzburg nach "christlichen" Grundsätzen? Ich bin irritiert . . .







Walter Kogler, 5500 Bischofshofen