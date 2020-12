Unterstellungen ohne Anhaltspunkte

Sehr geehrte Herren Bleckmann, Schaffer, Schurich und Veit! In Ihrem Leserbrief vom 15. 12. ("Es kommt Schwung in die Uni") unterstellen Sie den Vertretern von Pro universitate "eitle Selbstgefälligkeit". Wir würden uns "darüber aufregen, dass Leistung verlangt werde" und hätten es uns gar "auf Kosten von uns (!) Steuerzahlern allzu gemütlich eingerichtet". Anhaltspunkte für diese Beleidigungen liefern Sie nicht. Was berechtigt Sie eigentlich dazu, ohne jede Sachkenntnis, aber mit umso mehr Überheblichkeit, in der Öffentlichkeit über die Leistungen Ihnen gänzlich unbekannter Wissenschafter zu befinden? Und welche "Privilegien", die "wir" uns angeblich sichern wollten, meinen Sie? Dass Sie mit Ihren Äußerungen die Wissenschaftlichkeit und lebendige Vielfalt der Universität Salzburg im Blick hatten, darf bezweifelt werden.



Univ.-Prof. Dr. Susanne Plietzsch, Mit-Proponentin von "Pro universitate", 5020 Salzburg