Unterstützung für Künstler in Zeiten der Krise

Die vielen abgesagten kulturellen Veranstaltungen sind sicher ein großes finanzielles Problem für die Veranstalter und können besonders für die freischaffenden Künstler den finanziellen Ruin bedeuten. Auch die öffentliche Hand wird das alles nicht ausgleichen können.

Mein Vorschlag: Wir Konzertbesucher verzichten auf die Rückerstattung der Eintritte bei abgesagten Veranstaltungen! Das wäre unser Beitrag für die Kultur, die wir hier in Salzburg so reichlich genießen können und es würde niemanden mittellos machen von uns. Für die Kulturschaffenden (und auch für die öffentliche Hand) wäre es eine nicht abschätzbare Hilfe! Geben wir unserem Herzen einen Stoß und verzichten auf die Gegenleistung der Aufführung, wenn sie nicht möglich ist. Damit würde es sich zeigen, wer nicht nur an sich selbst denkt, sondern auch an die Künstler!



Ruth Amon, 5020 Salzburg