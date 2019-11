Unterstützung für NMS Goldenstein

Ich habe in Ihrem Artikel über die Ordensschule Goldenstein gelesen, dass in der NMS Goldenstein zwei Klassen gestrichen werden. Auch wir wollen unsere Tochter in dieser Schule anmelden, weil sie einen sehr guten Ruf hat. Wir waren am Tag der offenen Tür dort und hatten einen sehr guten Eindruck. Dass der Elsbethner Bürgermeister am liebsten nur Elsbethner, Pucher und Oberalmer Schüler hätte, unterstreicht nur, dass die NMS Goldenstein eine gute Schule ist. Die Schule gehört allerdings nicht Elsbethen, auch wenn Elsbethen die Schule unterstützt. Die Gemeinden profitiert durch die bevorzugte Aufnahme ihrer Kinder.

Wenn ich im SN-Artikel vom 25. 11. 2019 von 280.000 Euro Umbaukosten lese und 50.000 Euro Gemeindeunterstütung, dann haben die Schwestern bzw. andere Sponsoren immerhin noch 230.000 Euro aufgebracht. Warum soll die Schule also nicht auch Salzburger nehmen dürfen, wenn der Eigentümer das möchte? Als Salzburger haben wir ja sowieso schon schlechte Karten, in die Schule aufgenommen zu werden, da Schüler aus Elsbethen und einigen umliegenden Gemeinden bevorzugt genommen werden.

Die Streichung der zwei Klassen minimiert für unsere Tochter die Chancen noch einmal drastisch. Dass das Land bzw. auch die Stadt Salzburg etwas für die Schule tun soll, steht für mich auch außer Frage. Eine gut geführte Schule gehört genauso unterstützt und gefördert wie es für eine Schule mit schlechterem Ruf der Fall sein sollte. Wenn es die NMS Goldenstein nicht gäbe, müssten schließlich die

öffentlichen Schulen deren Kinder aufnehmen.

Dass das Niveau bzw. der Ruf von einigen öffentlichen Schulen schlecht ist, haben wir selbst erleben dürfen und möchten das für unsere Tochter vermeiden. Einige Schulen haben es natürlich vom Umfeld her um einiges schwerer. Ein guter Unterricht bei vielen verschiedenen Muttersprachen und oft schlechten Deutschkenntnissen ist sehr schwierig. Den engagierten Lehrern mache ich da keinen Vorwurf. Sie benötigen jegliche Unterstützung.

Allerdings bleibt halt auch bei einem Kind, das dem Unterricht ohne den multikulturellen Hürden vielleicht besser hätte folgen könnte, weniger hängen.

Wie gesagt: wir haben es selbst erlebt.

Ich bin der Meinung, dass - wenn in Goldenstein die Feuertreppe für ein Jahr genehmigt werden kann - sie auch für ein weiteres Jahr bzw. bis zur Errichtung einer dauerhafte Lösung genehmigt werden sollte. Für zu niedrige Decken gibt es bestimmt Ausnahmeregelungen, sonst müssten ganz sicher auch einige andere Schulen Klassen abbauen. Da bin ich mir sicher, denn schließlich ist nicht jede Schule neu erbaut worden, so dass sie den neuesten Standards völlig entsprechen kann.

Das der Ball allein bei der Schulleitung liegt, kann ich leider nicht ganz glauben.

Habe ich doch auch gelesen dass die Schule ausbauen will. Wenn allerdings die Behörden das nicht genehmigen bzw. auch die finanzielle Unterstützung fehlt, dann liegt das nicht allein an der Schule. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in einem so großen Gebäude keine vier Klassen untergebracht werden können.

Es gibt ein Sprichwort: Wo ein Wille da ein Weg! Eltern sollten entscheiden können, wo ihr Kind am besten aufgehoben ist. Wenn sie dafür auch noch Schulgeld bezahlen müssen, umso mehr. Die Schulleitung soll fair entscheiden dürfen, wer genommen wird. Das Bildungsministerium und das Land Salzburg und Gemeinden sollten jede Schule fördern, so gut es nur geht. Schließlich ist gute Bildung nicht nur für den einzelnen wichtig, sondern für die ganze Gesellschaft förderlich!

Daher mein Appell an Sie, die Schule durch Ihre Berichterstattung zu unterstützen und ein Appell an die zuständigen öffentlichen Stellen, die NMS Goldenstein und alle anderen Schulen bestmöglichst zu fördern und nicht mit Paragrafenreiterei oder Knausrigkeit zu hemmen.







Johann Pichler, 5020 Salzburg