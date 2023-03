Haslauer hat sein Unterstützungskomitee für die Wahl präsentiert. So weit so gut! Dass sich darunter auch die geweihte ewige Jungfrau tummelt, irritiert mich. Denn ich dachte, dass die Weihe dazu ein Akt war, der die Dame auf eine höhere spirituelle Ebene gehoben hat, in der parteipolitische Grenzen keine Rolle mehr spielen. Ich habe mich geirrt.



Ingrid Augustin, 5020 Salzburg