Untersuchung für ältere Autofahrer

Immer wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, unterstellt uns Älteren jemand, nicht mehr Auto fahren zu können und verlangt Untersuchungen. Ein Anwalt will jetzt sogar die Republik klagen. So traurig der Fall aus Gneis auch ist, aber die zwei Toten Kinder aus Tulln kamen nicht durch über 70-Jährige um.

Ich habe mit meinem Wohnmobil die letzten Jahre unfallfrei 30 Länder bereist, heuer Russland mit der 5 Millionen Stadt Sankt Petersburg. Habe mit drei Enkeln als Fahrlehrer den L 17 Führerschein gemacht, alle haben beim ersten Mal bestanden.

Aber ob ich so einen Test bestehen würde, weiß ich nicht. Die, welche so etwas fordern, haben scheinbar noch nie Behördenwillkür erlebt. Es werden bereits jetzt Leute wegen Bagatell-Delikten oder Denunziantentum zu solchen Tests gezwungen und die Durchfallquote ist angeblich 95 Prozent.

Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als die Salzburger Amtsärzte Stammgast bei der Volksanwaltschaft waren, als junge Frauen gezwungen wurden, mit ausgestreckten Armen und nacktem Oberkörper zum Sehtest anzutreten.

Wenn ältere Menschen am Land keinen Führerschein haben, sind diese nicht mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen, dann landen diese meistens auf Kosten der Allgemeinheit um Jahre zu früh im Altersheim, wo jetzt schon kein Platz mehr ist. Darüber hinaus, würde die Selbstmordrate bei Älteren massiv steigen.

In Ländern, wo es solche Tests gibt, ist der Verkehr nicht sicherer und deshalb sind sie abzulehnen.





Hans Haberl, 5151 Nußdorf Kleinberg