Untersuchungsausschuss muss reformiert werden

Wie man hört bzw. liest reden gewisse Oppositionsparteien schon wieder von einem neuen Untersuchungsausschuss betreffend "Corona-Ischgl", wobei der U-Ausschuss "Ibiza" immer noch tagt und nicht abgeschlossen ist. Generell ist zu sagen, dass kein einziger U-Ausschuss, der in den letzten Jahren eingerichtet wurde, von einem Erfolg gekrönt war. Wie jeder interessierte Mensch weiß, dient diese Institution nur zur Profilierung der Politiker bzw. Parteien. Wenngleich diese Ausschüsse demokratisch legitimiert sind, kosten diese viel Geld und Zeit. Man fragt sich, haben die Volksvertreter so viel Zeit, um ewig lang ohne Erfolg zu tagen? Dieses Organ müsste jedenfalls reformiert werden. Vielleicht müsste die Zahl der Mandatare - sowie in anderen Ländern - reduziert werden und diese effizient arbeiten lassen.

1190 Wien



DDr. Hans Trattner,