Unverantwortliche Entwicklung beim Bauland

Dem parteifreien Bürgermeister von Grödig gebührt großes Lob ob seines klaren Bekenntnisses zu einem Baulandsicherungsmodell und einer gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft, die den Gemeindebürgern zugute kommen. Mit diesem Schritt zeigt er aber auch auf, in welch prekäre Lage die dz. geltende Raumordnung die Verantwortungsträger gebracht hat. Die Gemeinden wurden zum Handlanger der Betongoldlobby, die mit der Umwandlung des Sparbuchs zum Grundbuch Werbung machen. Der Beitrag von Stefan Veigl "Wohnbauland: 854 Hektar gewidmet, aber nicht verbaut" (SN vom 26. 4. 2021) zeigt sehr klar auf, in welchem Dilemma die Bürgermeister stecken, das mit der Raumordnung aufgebaut wurde.

Allein das Baulandverhältnis Stadt Salzburg zu Wals Siezenheim mit nicht einmal einem Hektar Flächendifferenz (26,20 zu 25,72) zeigt auf, dass sich hier kommunalpolitisch eine unverantwortliche Entwicklung aufgebaut hat. Die Hauptfrage ist hier wohl, welchen Wohnbedarf hat eine Kommune mit nicht ganz 14.000 Einwohnern. Über 100 Neubauwohnungen auf dem freien Markt im Jahr 2020, und das wird sich so fortsetzen, denn man ist ja nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, haben mit einer gesunden Zuwachsrate nichts mehr zu tun. Klar ist aber auch, nach der bayerischen Raumordnung wäre so ein Wildwuchs nicht möglich geworden und vor allem die Bürgermeister könnten sich väterlicher ihrem Amt widmen.

Die Politik muss jetzt Farbe bekennen und es darf kein Denkverbot geben.







Helmut Auer, 5071 Wals