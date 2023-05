Herr Sepp Schnöll hat sich immer schon durch seine klaren Ansagen ausgezeichnet, indem er wichtige und relevante Dinge in der Gesellschaft unverblümt anspricht und damit vielen Bürgerinnen und Bürger aus der Seele spricht. So auch wieder geschehen in seinem Leserbrief vom 25. Mai in den SN - Bravo und danke für Ihre ausgezeichnet treffende Expertise als Lesermeinung, Herr Schnöll!



Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt