Unverdient zum verdienten Titel

Ein WM-Kampf bis zum letzten Rennen, bis zur letzten Runde - viel mehr geht nicht. Man findet sich bei den Rennkommissaren wieder. Erneut, viel zu häufig. Äußere Faktoren haben Formel-1-Rennen schon immer beeinflusst. Dazu zählen auch Entscheidungen des Renndirektors und der Rennkommissare. Man scheint sich darüber im Klaren zu sein, mehr als es für den Sport gut ist. Die Fahrer sollten im letzten Rennen nicht anders an Duelle mit den Titelanwärtern herangehen. Die FIA sollte ihre Entscheidungen so treffen, wie sie es in jedem anderen Rennen tun würde. Wenn es nicht auf eine Runde mehr oder weniger ankommt. Eine Runde, die über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.

Die Formel 1 hat sich im Regelwald verlaufen, in der Reglementierung verloren, den Weg geebnet, für das, was nach dem Fallen der letzten Zielflagge noch kommt.

In 98 Tagen geht die Formel 1 in eine neue Ära. Es ist die Chance für Veränderungen nicht nur auf der technischen, sondern auch auf der sportlichen Seite. Jeder der beiden Fahrer hat den Weltmeistertitel 2021 verdient. Nur nicht so.

Elisabeth Weinkamer, 5020 Salzburg