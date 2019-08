Unvereinbarkeit bei ORF-Moderatorin

Was wäre, wenn Helmut Brandstätter, Moderator des Magazins "Hohes Haus" wäre und Patrizia Pawlicki als NEOS-Quereisteigerin starten wollte? Wahrscheinlich wäre ihr wegen möglicher Unvereinbarkeit der beiden Tätigkeiten davon abgeraten worden. So aber sollte - nach bester Manier der 1970er-Jahre - selbstverständlich Frau Pawlicki ihre Karriere zugunsten ihres Mannes aufgeben, damit dieser bei den Neos starten kann.

Frau Pawlicki macht seit vielen Jahren ihre Sache hervorragend und findet sich nun in der tradierten und offenbar keineswegs überwundenen Rolle der Frau wieder, auf ihre Karriere zugunsten ihres Mannes zu verzichten und darauf zu warten, etwas anderes beim ORF angeboten zu bekommen. Welch eine Hohn in einer Zeit, in der fast täglich die Gleichstellung und Gleichbehandlung der Frauen Thema ist!





Dr. Eva Mayer, 8063 Eggersdorf