Unvergessliche "Jedermann"-Aufführungen

Bald nach dem Zweiten Weltkrieg durfte ich immer wieder großartige Aufführungen des "Jedermann" am Domplatz erleben. Ich verdankte das meinem Onkel Herbert Klein, der Direktor des Landesarchivs war, das sich damals in der Erzabtei St. Peter befand. Von den Fenstern des Ganges konnte man wunderbar auf den Domplatz sehen und so erinnere ich mich speziell an Will Quadflieg, Attila Hörbiger und Curd Jürgens.

Was mir besonders gefiel, war der Einfall Max Reinhardts, die Tischgesellschaft den Kanon "Ach wie wohl ist mir am Abend, wenn zur Ruh die Glocken läuten, bim bam,bim bam. Und in den Gesang wirklich die großen Glocken zu läuten begannen. Und ebenso: "Warum so traurig Jedermann, ei Jedermann". Und da hinein begannen die Jedermann-Rufe. Leise haben wir immer mitgesungen! Unvergesslich!

Gretl Herzog, 5020 Salzburg