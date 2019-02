Unverlässlicher ÖBB-Autobus

Am 21. Jänner wartete ich um 21.18 Uhr bei der Haltestelle Josefiau vergeblich auf den Bus Linie 170 Richtung Hallein über Niederalm.

Wie ich nun erfuhr, ist der Bus ausgefallen, da kein Chauffeur zur Verfügung stand. Es hätte wirklich möglich sein müssen, über eine Art Bereitschaftsdienst einen Ersatzchauffeur zu finden. Es ist einfach nicht zumutbar, dass man in einer kalten Winternacht eineinviertel Stunden auf den nächsten Bus warten muss. Nach so einem Ärgernis überlegt man sich wirklich, ob man in Zukunft am späten Abend noch ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen kann.



Erika Scheicher, 5400 Hallein