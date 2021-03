Unvernunft der Mitmenschen erweckt Ärger

Zum Artikel "Die Bevölkerung nimmt es gelassen" im SN-Lokalteil vom 4.3.2021: Viele in unserer Bevölkerung nehmen diese neuerlichen Kontrollen überhaupt nicht gelassen hin, da sie seit Monaten um ihre Existenz kämpfen. Gerade im Hinblick auf die Vorbereitung für die anstehende Sommersaison (Hotellerie) sind die neuerlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie natürlich in den Medien und verursachen dadurch ein schlechtes Image.

Dies zum einen, zum anderen sind die unmittelbaren Auswirkungen auf einzelne Bereiche enorm. Schüler ab 16 Jahren des BORG Bad Hofgastein kommen zum Großteil von Orten im gesamten Land Salzburg und müssen daher einen Test vorlegen (zusätzlich zum "Nasenbohrertest"), ebenso trifft es die Lehrerschaft sowohl im BORG als auch in den anderen Schulen. Pendler müssen einen Test machen, um ihrer Arbeit nachzugehen, Wirte können nur mit Test in Nachbargemeinden ausliefern, der stationäre Einzelhandel verliert seine Stammkunden aus den Nachbargemeinden.

Einzelne Mitbürger sehen es vielleicht gelassen, weil sie ihrer Arbeit uneingeschränkt nachkommen können, z. B. Handwerksbetriebe, die von den Lockdowns nur wenig betroffen waren bzw. sind sowie viele, die ohnehin das ganze Jahr in einem gesicherten Arbeitsprozess stehen oder auch in Kurzarbeit sind.

Die anderen Mitbürger sind "stinksauer", dass durch Personen, die sich nicht an die Regeln halten und Partys feiern, derartige Cluster entstehen, die alle ausbaden müssen.

Vorschlag: Neben hoffentlich entsprechenden Strafen sollten alle Tests, die zusätzlich gemacht werden müssen und derzeit kostenlos verabreicht werden (die wir als Steuerzahler schlussendlich bezahlen) an die Organisatoren und Ausrichter derartiger Partys verrechnet werden.







Traudl Frohnwieser, 5630 Bad Hofgastein