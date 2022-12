Der blutbefleckte Kriegstreiber Wladimir Wladimirowitsch Putin inszeniert sich scheinheilig als weiße Friedenstaube! Wie soll man mit ihm über das Ende des Krieges verhandeln, während er die Ukraine mit einem Raketenhagel überzieht? Wie soll man mit dem Präsidenten der Russischen Föderation verhandeln, wenn er gleichzeitig sagt, dass er mit seinem Angriffskrieg nur die Interessen des russischen Volkes in der Ukraine verteidigt? Putins Verhandlungsangebote sind unverschämte Scheinangebote, sind eine Kriegserklärung an die Wahrheit und an den Verstand!





Egon Hofer, 9063 Maria Saal