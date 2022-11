Unverständnis für die Klimakleber?

Gleich vorweg - ich finde die Aktionen der letzten Generation, sich an Straßen und Bilder zu kleben, nicht richtig. Weil es die Diskussion über Klimaschutz in eine falsche Richtung dreht und Menschen vom Klimaschutz eher wegbringt, als zum Klimaschutz hin.

Was ich aber gar nicht verstehe, ist das Unverständnis, das viele Leute ausdrücken.

Ein kleines Gedankenexperiment: Denken Sie an ein Kind im Volksschulalter oder jünger in Ihrer Familie oder in Ihrem Bekanntenkreis. Jetzt stellen Sie sich vor, wie dieses Kind einem Gewaltverbrechen zum Opfer fällt. Können Sie sich diese Wut vorstellen? Genau diese Wut spüre ich, wenn ich an die Zukunft meiner Kinder denke, denn die Chance, dass sie durch die Folgen der Klimakrise (Hitzewellen, Dürre, Kriege als Folge dieser Ereignisse) sterben, ist größer, als an einem natürlichen Tod zu sterben. (Das ist wissenschaftlich belegt.)

Wenn Sie dieses Gedankenexperiment mitgemacht haben, können Sie vielleicht zumindest das Gefühl dieser Menschen verstehen?





Jürgen Hutsteiner, 4400 Steyr