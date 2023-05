Unverständnis und Gewaltandrohung

Zum Artikel: "Was ich schon immer sagen wollte …", Wochenenddbeilage vom 29. April 2023:

Manche Frustrationsquellen von Herrn "Hofer" sind verständlich. Viele Menschen teilen sie. Doch an einigen Stellen sieht man, was in unserer Gesellschaft falsch läuft.

Laut Herrn "Norbert" "kostet der Sprit auch noch das Doppelte". Das ist schlichtweg falsch, da der Sprit nie 80 Cent kostete, wenn man die Inflation mit bedenkt. Auf die "Klimakleber" reagiert er mit Unverständnis und einer Gewaltandrohung: "Die könnten von mir bestenfalls einen Tritt haben."

Herr "Norbert" stellt einen Wählertypus dar, den wir in Österreich leider zu oft antreffen. Fakten werden verdreht und den Interessen, Nöten und Ängsten anderer Gruppen wird mit Aggression begegnet. Gleichzeitig will dieser Typus aber, dass seine Probleme und Ängste ernst genommen werden.

Dieser Widerspruch muss von politisch Verantwortlichen und allen Medien endlich klar benannt werden. Und alle Menschen in Österreich müssen auch die Situation anderer bedenken, bevor sie egoistische Ziele mit scheinbar objektiven Argumenten begründen. Nur so kann der viel beschworene "Bruch in der Gesellschaft" gekittet werden.





Mag. Marlene Prober-Bittermann, 2620 Neunkirchen