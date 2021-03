Unvollständiges zur Kleinkindbetreuung

Einen Zuschuss von 25 Euro sollen jene Eltern von der Stadt Salzburg erhalten, die ihre unter dreijährigen Kleinkinder familienextern in privaten Kleinkindgruppen betreuen lassen. So die Forderung von Vizebürgermeister Bernhard Auinger. Nachzulesen in den SN vom 13. Februar 2021.

Ob bewusst oder unbewusst wird bei diesem Ansinnen verschwiegen, dass die Stadt Salzburg, wie auch alle anderen Gemeinden im Land Salzburg, auf Grundlage des Salzburger Kinderbetreuungsgesetzes erheblich zur Finanzierung der familienexternen Kleinkindbetreuung beitragen. Damit sich nämlich Eltern die familienexterne Betreuung ihrer unter dreijährigen Kleinkinder in Krabbelgruppen etc. leisten können, werden diese mit 375,60 Euro je Kind und Monat von der Gemeinde - also auch von der Stadt Salzburg - und mit 563,20 Euro ja Kind und Monat vom Land Salzburg finanziell unterstützt. Das sind zusammen 938,80 Euro je Kleinkind im Monat. Richtig müsste daher die Forderung des Herrn Vizebürgermeisters lauten, dass die Unterstützung der familienexternen Kleinkindbetreuung durch die Stadt Salzburg von 375,60 Euro je Kind und Monat auf 400,60 Euro je Kind und Monat erhöht werden soll. Aber das wird tunlichst verschwiegen.

Übrigens, wissen Sie, wie viel jene Eltern, die ihre unter dreijährigen Kleinkinder familienintern Zuhause betreuen an Unterstützung von Stadt und Land bekommen? Damit sie sich diese Betreuungsform leisten können? Genau 0 (null) Euro! Dabei werden nach wie vor 79% der unter dreijährigen Kleinkinder familienintern Zuhause betreut. Und 79% der Eltern lassen sich diese Ungleichbehandlung gefallen.







Josef Guggenberger, 5165 Berndorf