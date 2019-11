Für die Unwetter der vergangenen Woche scheinen für mich folgende Punkte relevant zu sein:

*Der Klimawandel

* Die massive Abholzung von Wäldern für Skipisten und Liftanlagen, hier scheint man das Maß überhaupt verloren zu haben (z.B. Ötztal - Pitztalprojekt)

* Das Zubetonieren von täglich 20 Hektar Wiesen und Ackerflächen. Jahr für Jahr reduziert man damit die Sickerflächen um 5.000 bis 7.000 <Hektar . Wo soll das viele Wasser hin nach einem Wolkenbruch? Natürlich sind vorrangig die Bauern schuld, weil nur die in Besitz von Wiesen und Äckern sind. Wenn der Bauer nichts verkauft, kann nichts zubetoniert werden.

* Den Bürgermeistern gehört raschest das "Baurecht" entzogen, weil sie nicht die notwendige Kompetenz haben. Woher auch - jeder, egal wie viel oder wenig Ausbildung er genossen hat, kann Bürgermeister werden. Das gehört dringend

geändert. Nur ein Beispiel: Eine bildhübsche junge Frau mit 23 Jahren, Mitglied der Musikkapelle Seeham hat heute in einer Zeitung berichtet, daß sie 3 Jahre lang, einmal pro Woche den Kapellmeisterkurs besucht hat und jetzt ausgebildete Kapellmeisterin ist. Könnte man nicht eine ähnliche Ausbildung auch für Bürgermeister zwingend vorschreiben ? Nichts gegen die "Musi", ich war auch 25 Jahre dabei, aber der Bürgermeister sollte doch mit etwas mehr Verantwortung und Allgemeinbildung ausgestattet sein.

Das Wettrennen der Bürgermeister um Betriebe und Häuslbauer sollte dringend beendet werden. Es gibt so viele brachliegende Gewerbegebiete, z.B. bei uns in Lengau die alte, seit Jahrzehnten weggerissene alte Glashütte in Schneegattern, aber nein, 30 ha grüne Wiese (die schönsten Wiesen in der ganzen Gemeinde) wurden umgewidmet, grob 20 ha sind schon verbaut, die nächsten 10 ha folgen in den nächsten Jahren. Wenn man die Kommunalsteuer nicht neu ordnet, in dem man diese auf alle Gemeinden in Österreich aufteilt, dann wird dieses Wettrennen der Bürgermeister um Betriebe kein Ende nehmen.







Josef Bamberger, 5211 Lengau