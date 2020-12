Unwort des Jahres

Die "Salzburger Nachrichten" haben - wie so oft - etwas bewirkt! Mein Leserbrief in den SN vom 25. Juli 2020 hat zum medialen "Ableben" des "Babyelefanten" mit beigetragen, weil ich damals schrieb: "Babysachen sind Sachen für's Baby, Babyöl ist Öl für's Baby. Ein Babyelefant ist ein Elefant für's Baby, also Spielzeug. Deshalb werde ich an der Supermarktkasse regelmäßig bedrängt, weil die Leute einen Abstand halten von der Länge eines Stofftieres." (Der Nachwuchs von Elefanten ist ein Elefantenbaby, kein Babyelefant, der von Affen ein Affenbaby, kein Babyaffe usw.) Einige führende Medien haben diese Ansicht danach aufgegriffen und das Unwort "Babyelefant" verschwand bald daraufhin. Geändert hat sich aber noch immer nichts an der Abstandspraxis. Im Supermarkt rempeln mich die Menschen nach wie vor von hinten an. Ich sage dann freundlich augenzwinkernd: "Äh, wollen Sie, dass ich Sie buckelkraxen trage?" Die Reaktion ist aber meistens so aggressiv, als hätte ich gesagt: "He! Noch nie was vom Abstandhalten gehört oder was?" Und solange die Nichteinhaltung einfachster Regeln gang und gäbe ist, wird uns Corona noch länger behelligen. Das war jetzt eine Binsenweisheit.

Dr. Reinhard Rinnerthaler, 5020 Salzburg