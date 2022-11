Unzählige Menschen könnten noch am Leben sein, hätte es Herr Putin unterlassen, in seiner Kränkungswut über den Zerfall der Sowjetunion, über die selbstbewusste Entwicklung der Ukraine und über das gefürchtete "Herannahen westlicher Ideen", ausgedehnt über die Rechtfertigung eines kriegerischen Angriffes nachzudenken, um seinen mörderischen Plan schließlich unbeirrt in die Tat umzusetzen. Die Ukraine sollte unter dem Deckmantel der "Entnazifizierung" russifiziert und als souveräner Staat ausgelöscht werden. Hätte Herr Putin nur andere, zivilisierte Wege der persönlichen Problembewältigung und Konfliktbearbeitung zwischen betroffenen Parteien gesucht und gestützt durch kundige Berater unbeirrt am Weg des Dialoges, der Formulierung und Einhaltung von Vereinbarungen und der Öffnung für Zusammenarbeit festgehalten.

Nun, dem war leider nicht so. Die Katastrophe ist angerichtet und kann nicht rückgängig gemacht werden! Die Ukraine widersteht dem Aggressor mit Hilfe des Westens, so gut sie kann. Millionen Menschen sind auf der Flucht.

Eine Rückkehr zum "Schein-Dialog" nach russischem Geschmack am XXX-L Verhandlungstisch mit Maximalforderungen an die Ukraine und den Westen wird es nicht geben.

Ebenso kann die Ukraine nicht gezwungen werden, Land und Boden klein beizugeben und auf den Schutz des Völkerrechtes zu verzichten. Sollte sich Herr Putin im Blick auf seine politisches Fortkommen und das internationale Ansehen seiner Person in einer Zeit nach dem Krieg nun doch gedrängt fühlen, einen Fluchtweg aus dem verschuldeten Desaster zu suchen, würde es sich lohnen, über die Voraussetzungen, für den Willen an einem Verhandlungstisch Platz zu nehmen, nachzudenken. Dafür bietet die Auseinandersetzung mit dem ersten Artikel der allgemeinen Menschenrechte einen Silberstreifen am Horizont. Er hält fest, dass alle Menschen mit Vernunft und Gewissen begabt sind. Er legt nahe, dass sich im vernünftigen Geist der Brüderlichkeit kein Brudervolk gegen ein anderes erhebt. In später Rückbesinnung darauf und im vernünftigen Einlenken, das im Prinzip jedem Menschen offensteht, würde Herrn Putin eine neue Rolle zufallen. Er könnte immerhin derjenige sein, der das Blatt wendet, um Schlimmeres für die russischen Soldaten, deren Familien und die Menschen der geschundenen Ukraine zu verhindern. Er könnte verzichten die Kriegs-Eskalations-Schraube zu bedienen, und atomare Drohgebärden abstellen. Mit einem Angriffsstopp und dem Räumen des Kriegsfeldes, könnten glaubwürdig Anhörungs- und Verhandlungsbereitschaft zwischen Russland der Ukraine und dem Westen angebahnt werden. Das könnte für internationales Aufatmen sorgen.

Die volle Übernahme der Verantwortung für die Folgen des kriegerischen Überfalls auf die Ukraine, unter dem Deckmantel "Spezialoperation", steht auf einem anderen Blatt. An diesem Verhandlungspunkt werden Wladimir Putin und seine Unterstützer, nicht ohne die Konsequenzen dafür zu tragen, vorbeikommen!





Petra Buchner, 5110 Oberndorf