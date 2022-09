Unzufriedenheit in Österreichs Schulen

Die APA-Meldung, wonach ein hoher Anteil von Kindern ungern zur Schule geht, steht im Widerspruch zu diversen Untersuchungen der letzten Jahre zur Schulzufriedenheit in Österreich. Vor einem Jahr noch als Lehrer aktiv, haben mir Jugendliche aus der Oberstufe explizit Lob dafür ausgesprochen, in meinem Unterricht noch eigenständige Aufgabenstellungen entwickelt zu haben. Sonst befänden sie sich in einem öden Korsett vorgegebener Settings, die ohne Kreativität zu bedienen sei. Den Trend dazu konnte ich auch aus Lehrersicht bestätigen. Das wirft ein düsteres Schlaglicht auf die durchgeführten Reformen zu Kompetenzorientierung und Standardisierung, die offensichtlich am Wesen von Bildung vorbeigehen. Woanders werden Schule und Bildung bereits völlig anders gedacht, siehe "Der Pragmaticus" Ausgabe 07/2022. Weitgehend fehlt uns der Fokus auf das Wichtigste - die Kinder.





Erhard Petzel, 5020 Salzburg