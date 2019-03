Unzumutbare Flugbelastung

Den Leserbriefen von Frau Grienberger und Herrn Brugger kann man nur zustimmen. Die Wachstumsraten im Flugverkehr nehmen jährlich um 5,4 % zu, die Zahl der weltweit beförderten Passagiere liegt jetzt schon bei rund 4 Milliarden! Natürlich hat das auch Auswirkungen für den Salzburger Flughafen. Immer mehr Flugbewegungen bedeuten immer mehr extreme Belastungen für Mensch und Umwelt, immer mehr benötigter Platz und Kosten für Um- und Ausbauten etc. Und das bei einem Flughafen, der nicht außerhalb, sondern in einer Stadt liegt. Einen Steinwurf entfernt von Wohngebieten! Die Frage muss erlaubt sein: Wohin soll diese Gier nach Wachstum führen?

Angenommen, anstelle des Flughafens wäre heute noch die grüne Wiese bzw. das Untersberger Moor. Würde man hier einen internationalen Airport planen, geschweige denn bauen dürfen? Mag sein, dass dieser Gedankengang etwas hinkt, doch für viele - und nicht nur für die unmittelbaren Anrainer - liegt dieser Flughafen schon längst am falschen Platz. Zugegeben, Lösungen unserer aktuellen wie künftigen Verkehrsprobleme sind äußerst komplex. Doch sie verlangen in jedem Fall nach weit mehr visionären Gedankengängen, als es bei den meisten Projekten derzeit der Fall ist.

Christian Leimer, 5071 Wals-Siezenheim