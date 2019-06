Unzumutbare Straßenzustände

Wenn Sie die Strecke zwischen Elixhausen und Mattsee - via Wartbergtunnel - bis kurz zur Abbiegung nach Lochen schon gefahren sind, werden Sie an Zeiten der 1950er-Jahre erinnert, als Frauen ihre Wäsche mittels Waschrumpel sauber bekamen. Die laienhaft durchgeführten Ausbesserungsarbeiten, beginnend kurz vor dem Gasthof Kothäusl bis Obertrum, entsprechen tatsächlich einer Waschrumpel. Den Höhepunkt dazu findet man jedoch auf der Landstraße zwischen dem Obertrumer und dem Mattsee. Wie man hier abschnittsweise in einer Länge von etwa 500 Metern - bis zur Abzweigung nach Lochen - geflickt hat, entspricht einer Pfuscharbeit par excellence. Mir fehlt nicht der Vergleich mit anderen Ländern, z. B. genügt ein Blick über die Grenze nach Bayern, um einen ausgezeichneten Straßenzustand feststellen zu können. Im Namen vieler Autofahrer richtet sich mein Appell an das zuständige Ressort der LR, die entsprechenden Belagsausbesserungsarbeiten demnächst durchzuführen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.





Heinz Pruner, 5020 Salzburg