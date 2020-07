Urlaub ist nicht Privatsache

Zu Ihrem Artikel "Das Urlaubsziel ist Privatsache" möchte ich meine Meinung schreiben (SN, 25. 7.):

NEIN, es ist nicht meine Privatsache, ob ich mit meiner Gesundheit und der Gesundheit vieler anderer Menschen fahrlässig oder verantwortlich umgehe. Und mit Fahrlässigkeit meine ich bereits die Reise, während der mir ein Abstandhalten nicht immer gelingen wird. Ich kann auch nicht abschätzen, wie genau die Vorschriften in meinem Urlaubsland von der Bevölkerung eingehalten werden. Und ist es wirklich lebensnotwendig, in einer Ausnahmesituation, wie wir sie jetzt erleben, in andere Länder zu reisen? Ist es auch für in Österreich ansässige Ausländer nicht zumutbar, einmal im Land zu bleiben?

Die Spitze an Zynismus ist jedoch die Aussage: "Auch gilt es, am Urlaubsziel die Regeln, die vor Ort gelten, wie Abstand oder Maskenpflicht zu beachten. Die Beweislast für fahrlässiges Verhalten von Beschäftigten in deren Urlaub liegt beim Arbeitgeber." Da werden sie ganz schön viel zu tun haben, unsere österreichischen Arbeitgeber. Praktisch heißt das, es kann jeder Urlauber tun und lassen, was er will, ihm ist bei der Rückkehr sowohl die Entgeltfortzahlung als auch die hochqualitative medizinische Versorgung sicher! Es lebe der Sozialstaat!





Edith Fery, 4910 Ried im Innkreis