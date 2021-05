Dieser Ausschuss läuft seit vielen Monaten und befasst sich längst nicht mehr nur mit der Ibiza-Affäre, sondern mit einer mit einer Unzahl an Nebenschauplätzen. Die Konfiszierung von Handys und Hausdurchsuchungen hat zu willkommenem "Beifang" geführt. Ist also die Ursache und Benennung des Ausschusses gerechtfertigt und nicht eine Irreführung der Öffentlichkeit? Demokratisch also bedenklich? Der normale Zeitungsleser kann daraus nur den Schluss ziehen, dass alle Beschuldigungen und Rücktrittsaufforderungen nur dazu dienen, der Regierung das Regieren zu erschweren, wofür sie aber gewählt wurde. Genauer und erschwerend: Die Absicht ist deutlich erkennbar, dass es nur um "Kurz muss weg!" geht. Ist das demokratisch? Mit Winkelzügen und Lappalien dem Kanzler "falsche Zeugenaussage" vorzuwerfen, um schließlich selbst regieren zu wollen, ist das noch Demokratie? Und kann es wirklich zu einer Anklage reichen, wenn Kurz früher oder später ohnehin dieselbe Person zur Leitung der ÖBAG bestimmt hätte? Solche Untersuchungsausschüsse brauchen wir einfach nicht!





Dr. Christian Leydolt, 1020 Wien