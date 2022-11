Leserbrief zu "Der Staat sucht Personal" (SN, 12. 11.):

Ihr Artikel, vom 12. November weist sehr klar auf die Ursachen für den Personalmangel und das herannahende Problem der Stellenbesetzungen im öffentlichen Dienst hin. Die demografische Entwicklung der Bevölkerung verbunden mit einer deutlich spürbaren Veränderung der Erwartungshaltung junger Menschen hinsichtlich ihrer Erwerbstätigkeit ist ein Teil des Problems. Doch wie dem ganzen begegnen? Ein Teil der Lösung ist mit Sicherheit die an anderer Stelle viel zitierte Attraktivität der Arbeitsplätze (Employer Branding). Dabei ist es aber entschieden zu wenig, ein bisschen an den Schräubchen, Beschäftigungen im Öffentlichen Dienst (ÖD) sind krisensicherer und ein wenig mehr Gehalt sollte es vielleicht auch sein, zu drehen. Entscheidend wird sein, wie attraktiv die Manager/-innen im ÖD die von Ihnen angebotenen Arbeitsstellen kraft ihrer ganz persönlichen Kompetenzen gestalten werden. An dieser Stelle kommt natürlich der Generationswechsel ins Spiel. Haben wir es doch auf der einen Seite noch mit Führungskräften im ÖD zu tun, deren Verständnis vom Umgang auf Augenhöhe, Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten, lösungsorientierter Kommunikation und dergleichen noch wenig am Hut haben.

In Gemeinden ist man hier schon einen deutlichen Schritt weiter. Machen es sich doch insbesondere Bürgermeister/-innen und viele scheidende Amtsleiter/-innen zur Hauptaufgabe, professionelle Hilfe im Rekrutieren der Zeit angepasster, modernen Führungsstilen folgende Führungskräfte in Anspruch zu nehmen. Diesen Gemeinden ist zu gratulieren, denn sie haben einen Teil der Lösung erkannt, dass eine professionelle Führungskraft einen großen Teil der Arbeitgebermarke ausmachen kann und für eine positive wertschätzende moderne und leistungsbereite Arbeitsumgebung sorgen kann und warten nicht, bis "Vater Staat" es richten wird. Der Staat ist nur so gut wie seine handelnden Personen. Viele Salzburger Gemeinden fungieren hier bereits als Vorreiter in die richtige Richtung und vielleicht für viele andere Bereiche des öffentlichen Dienstes.





Mag. (FH) Alfred Lugstein, 5101 Bergheim