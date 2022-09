Van der Leyen in Straßburg

Wir sind also angehalten, unsere Speisen nur mit gedeckelten Töpfen zuzubereiten. Wurde gemacht, wird so gemacht aber: In welchem Verhältnis steht diese Form der Energieeinsparung im Vergleich zu den EU-Einsparmöglichkeiten? Da zieht der ganze Tross der EU-Kommission nach Straßburg um die "Rede zur Lage der EU" ihrer Chefin vernehmen zu können. Wieviele Töpfe müssen wir künftig mit Deckel verwenden, um die verschleuderte Energie der Abgeordneten, Journalisten und Gäste für deren An- und Abreise wieder einzusparen?





Reinhard Kaske, 1130 Wien