Am Halleiner Kunsthandwerksmarkt (3. und 4. Juni) sah ich an einem Stand vegane Taschen. Im ersten Augenblick dachte ich: Sind die etwa wie die Waffel-Marmeladebecher an Frühstücksbuffets auch essbar? Doch dann erfuhr ich im "Kleingedruckten", dass die Taschen aus Kork waren und nicht tierischen Ursprungs.

Von dieser Seite hatte ich unsere derzeitige Lage mit Klimawandel usw. noch nicht gesehen. Meine Taschen und Schuhe aus Leder waren plötzlich nicht mehr zeitgemäß, ja mit der Massentierhaltung und der nicht gerade umweltfreundlichen Herstellung trugen sie auch wesentlich zur Beschleunigung des Klimawandels bei. Ich nahm mir vor, in Zukunft nur mehr Kleidung, Taschen, Schuhe usw. aus Textilien zu verwenden. Ja, die Sache beschäftigte mich so sehr, dass ich darüber nachgrübelte, was ich mit gutem Gewissen weiterhin verwenden könnte und was nicht, was also vegan war oder nicht. Am Ende verstrickte ich mich in die Problematik so sehr, dass ich einfach nicht mehr wusste, ob mein Auto vegan sei oder nicht, da es keine tierischen Produkte enthielt und mit aus Pflanzen gewonnenem Treibstoff betrieben werden konnte.

Horst Moosleitner, 5400 Hallein