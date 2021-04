Vektorimpfstoffe

Sehr geehrter Herr Landesrat Mag. Dr. Stöckl,

die Europäische Arzneimittelagentur EMA empfiehlt den Corona-Impfstoff Astra Zeneca trotz des Impfstopps in einigen EU-Ländern weiter: "Der Nutzen des Wirkstoffes bei der Bekämpfung von Covid-19 ist deutlich höher zu bewerten ist, als die Risiken." So EMA-Chefin Cooke. Diesen "NoNa"-Standpunkt vertrat sie allerdings schon, bevor eine neuerliche Prüfung wegen des Kausalzusammenhanges mit Sinusvenenthrombosen vorgenommen wurde. Das österreichische Impfgremium schloss sich unkritisch dieser Auffassung an. Ebenso die Politik und die meisten Ärzte. Ein Blasen-Phänomen.

Völlig ausgeklammert wurde und wird die psychische Belastung älterer Menschen, die öfter unter Symptomen leiden, die jenen ähneln, die nun nach einer Impfung mit Vektorimpfstoffen wie Astra Zeneca beobachtet werden sollen, siehe orf.science.at: Brustschmerzen, Bauchschmerzen, Beinschmerzen, neurologische Phänomene wie Kopfschmerzen über mehrere Tage, Sehstörungen, Schwindel, Atemschwierigkeiten. Sie, Herr Gesundheits-Landesrat Stöckl, die EMA, das nationale Impfgremium und viele Ärzte erwarten mit beachtlicher Kaltschnäuzigkeit von mir, zweimal (!) zwei Wochen meiner Lebenszeit mit der Beobachtung etwaiger Symptome zu verbringen, die einer bedrohlichen Entwicklung vorausgehen könnten. Ich empfinde das angesichts der verfügbaren Alternativen in Form der mRNA-Impfstoffe als Zumutung. Wer diese Impfstoffe will, soll sie bekommen. Ebenso erwarte ich, dass mein Wunsch nach mRNA-Alternativen ernst genommen wird. Es ist lächerlich, dass man sich in Serbien den Impfstoff aussuchen kann, in Österreich hingegen nicht. Die Mediziner Fürthauer & Dachs brauchen auch keine Atteste "anerkennen" (SN,14.4.). Der Wille mündiger, impfwilliger Bürger sollte genügen.



Dr. Silvester Schröger, 5020 Salzburg