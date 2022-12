Unlängst schlenderte ich mit meinem Sohn ziellos durch den Grinzinger Friedhof. Dabei fielen uns die zahllosen Beanstandungen und Auflassunsdrohungen angeblich baufälliger, jedoch offensichtlich gepflegter und gut erhaltener Gräber auf. Will man so Grabstellen für Neubelegungen frei bekommen, um so mit dem Tod noch schwungvollere Geschäfte zu machen? Bei erdrückenden Höchstwerten der Inflation wird auch die Preisreduktion bei Strom und Gas nicht voll an die Konsumenten weitergegeben und werden von den Gesellschaften satte Gewinne lukriert. Aus menschlichem Leid lassen sich vorzüglich Profite schlagen. Niederträchtig und geistlos. Wir trafen auf das Grab Peter Alexanders, seiner Frau und seiner beiden zu früh verstorbenen Kinder, mit dem schlechten Namenszug Familie Neumayer, kein Ehrengab und ohne eine einzige Blume. Mein Sohn pflückte von einer verdorrten Hecke einige Hagebuttenzweige und legte sie dort hin. Schräg gegenüber das graue, schlichte Jugendstilgrab von Gustav Mahler. Auch hier keine einzige Blume, nur Steine nach jüdischem Brauch oben auf dem Grabstein von Josef Hoffmann. Wir stehen wortlos davor, und sogleich kommt mir die Aufführung der 8. Symphonie - der Tausend unter Sir Rattle und zahlreichen Jugendorchestern, zusammengefasst im National Youth Orchester und Jugendchören mit Kindern ab dem Kindergarten- und Volksschulalter aus allen Landessteilen Englands in den Sin, die ich im Rahmen der BBC Proms in der Londoner Royal Albert Hall erleben durfte. Es ist und bleibt das unvergesslichste Konzerterlebnis meines Lebens. Im ersten Satz, dem Hymnus "Veni creator spiritus - Komm Schöpfer Geist", braust einem der Ruf, der eindringliche Schrei, die innig vorgebrachte, dringende Bitte entgegen, der Schöpfer Geist möchte doch kommen, in uns das Licht entzünden, Liebe in die Herzen gießen, des Leibes Gebrechlichkeit stärken, weit von uns Feindesgewalt treiben und Frieden bringen, damit wir nicht weiter in Elend und Verderben gestürzt werden. Die Stimmflut schwillt - und brandet an, immer gewaltiger, immer kraftvoller. Die Kinder legen beide Handflächen seitlich des Mundes, um die Stimme noch mehr zu bündeln und kraftvoll nach dem kreativen Geist zu rufen, der unserer Zeit so abhanden gekommen ist und so sehr fehlt.

Univ. Prof. Wolfgang Mayer König, 1190 Wien