Verärgerter Grundbesitzer bringt ein Tor an

Bereits im November 2020, als ich zum ersten Mal als Radfahrer vor dem verschlossenen Tor auf angeführter Straße am Gaisberg stand (siehe Bild vom 13. April SN-Lokalausgabe), habe ich das Bürgerservice der Stadt Salzburg mit der Bitte um rechtliche Aufklärung gebeten. Leider ist bisher trotz Urgenz eine Rückmeldung ausgeblieben.

Als passionierter Gaisbergradfahrer benütze ich diesen Weg schon über 30 Jahre. Viele Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer haben diese Straße in all diesen Jahren ungehindert passieren können. Nunmehr ist dieser Weg nur durch einen unwegsamen Umweg über eine Wiese zu umgehen, der schon für Fußgänger mit einer nur leichten Gehbehinderung absolut unzumutbar ist.

Die Feststellung von Gemeinderat Florian Kreibich, dass "nach erster rechtlicher Einschätzung" man dem Grundbesitzer nicht ohne Weiteres untersagen könne, das Tor zuzumachen, bedarf einer eingehenden rechtlichen Prüfung. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass aufgrund der jahrzehntelangen Benützung dieses Weges ein "ersessenes Wegerecht" besteht. Wegefreiheit ist ein hohes Gut in unserem Rechtssystem!





Dr. Burkhard Weitgasser, 5020 Salzburg