Veraltetes Recht verhindert Lösungen

Europa schießt sich mit seiner "Rechtsordnung" ins eigene Knie. EU-Recht (samt der Europäischen Menschenrechtskonvention - EMRK), Verfassungen und Gesetze sorgen konsequent dafür, dass die seit Jahren unerwünschte Migration nicht gestoppt werden kann.

Jetzt, endlich, nachdem der Regierungspolitik mangels Problemlösungs-Kompetenz das Wasser bis zum Hals steht, beginnen einige Mutige logisches Denken zu bemühen und die Überprüfung alter Normen anzumahnen. Manche sehen das anders. Sie fordern zwar, was längst bekannt ist: EU-Grenzschutz, flexiblen nationalen Grenzschutz, klare Kriterien für Zuwanderung, Zurückweisung aller Migranten, die keinen Asylgrund haben können ("Asyl"-Sager werden missbraucht), schnelle Verfahren, rasche Abschiebung von Straftätern, Trennung Asyl/Migration. Eine effiziente Umsetzung ist aber wegen der in der Vergangenheit stecken gebliebenen Interpretation der EMRK nicht möglich. So beißt sich die Katze seit Jahren in den Schwanz. Es ist dringend zu prüfen, ob die Auslegungen der EMRK (70 J.), unserer Bundesverfassung (100 J.), des EU-Rechtes und des damit verzahnten Asylgesetzes noch den veränderten Anforderungen der Gegenwart entsprechen. Tun sie das nicht, ist zunächst die Auslegungspraxis zu ändern - aber wenn das offenbar nicht reicht, die Gesetzestexte selbst. Oder diese bei offenkundigem Missbrauch von den Mitgliedsstaaten durch ein legitimes Notwehrrecht vorübergehend auszusetzen - bis die Gesetzgeber in die Gänge kommen: Mittelmeerländer fordern z.B. von der EU-Kommission Schritte gegen NGO´s, weil diese seit Jahren Migranten aus Seenot retten und grundsätzlich in den nächsten EU-Hafen befördern. Bis die EU handelt, sollten die betroffenen Länder das internationale Seerecht im Mittelmeer wegen ständigen Missbrauchs vorübergehend aussetzen und die NGO-Schiffe an ihre "Flaggenstaaten" verweisen.

Die bisherigen "Argumente" der Versteinerungs-Theoretiker ("EMRK ist unverhandelbar!") überzeugen mich nicht.







Dr. Silvester Schröger, 5020 Salzburg