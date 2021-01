Verantwortung und Impfung

Ich wurde nicht geimpft, weil ich Bürgermeister bin, sondern als Rechtsträger bzw. Betreiber eines Seniorenheims. Ich habe dieses Haus als Letztverantwortlicher zu führen und alle Entscheidungen zu treffen. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen hat im Spätherbst das Coronavirus auch unser Seniorenwohnhaus erreicht. Bewohnerinnen und Bewohner wurden unter Quarantäne gestellt. Sie durften wochenlang ihre Zimmer nicht verlassen. Vier sind nach einer Infektion verstorben, andere, Gott sei Dank, wieder genesen. Auch das Personal blieb leider nicht verschont. Und da begannen dann harte Wochen. Die einen erkrankt, andere als K1-Personen unter Quarantäne. Meine Pflegedienstleiterin stand 16 Stunden täglich im Dienst, auch am Wochenende, weil wir sonst den Betrieb nicht mehr hätten aufrechterhalten können. Dann steht Weihnachten vor der Tür. Jede Feier mit hausfremden Personen widerspricht der geltenden Verordnung des Gesundheitsministeriums. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es auch in diesem Jahr etwas geben muss. Ein Gemeinderat erklärt sich bereit, mit drei Freunden ein paar Weihnachtslieder zu singen. Am Heiligen Abend treffen sie um 15 Uhr ein. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben sich schon in der Halle eingefunden. In der ersten Reihe die bereits Genesenen, die anderen dahinter. Die vier Männer singen einige Weihnachtslieder. Es ist so still, dass man eine Stecknadel würde fallen hören. Dann liest die stellvertretende Pflegeleiterin das Weihnachtsevangelium vor. Es folgt das vierstimmige "Stille Nacht!". In den meisten Augen glänzen Tränen der Rührung. Jetzt weiß ich, meine Entscheidung ist richtig, auch wenn sie nicht dem Wortlaut der ministeriellen Verordnung entspricht. Am 29. Dezember erreicht mich ein SMS: "Hallo, Herr Bgm., Soll ich für dich auch eine Impfung mitbestellen? Brigitte" (Impfkoordinatorin). Ich antworte kurz: "Wenn das möglich ist, dann bitte gern." Am 11. Jänner erfolgt dann die Impfung. Ich sehne mich schon nach der zweiten Dosis, um dann meine Führungsaufgabe wieder so wahrnehmen zu können, wie sich das für einen Verantwortlichen gehört, denn auf Dauer kann man eine solche Einrichtung nicht vom Handy aus leiten. Das haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Bewohnerinnen und Bewohner verdient. Dafür brauche ich mich nicht zu schämen und auch nicht zu entschuldigen. Schließlich habe ich die Verantwortung zu tragen und im Falle einer Schuldhaftigkeit mit meinem Privatvermögen zu haften.





Josef Weikinger, geimpfter Bürgermeister und Rechtsträger des Seniorenwohnhauses Strobl, 5350 Strobl