Verantwortungsvolles Handeln

Mit dieser Gegenüberstellung "Experte statt Politiker" ist ja genau diese Situation angesprochen: Erst eine Parlamentsfraktion, sprich: Partei, bzw. deren Mehrheit im Parlament ist in der Lage, die Vorschläge der Regierung durchzusetzen. "Ohne Partei bin ich nichts", sagte schon Fred Sinowatz, der damit offenbar in erster Linie zwar die Parteibuchwirtschaft meinte, doch entspricht diese Aussage ebenso dem oben genannten Tatbestand.

Doch über allem sollte doch grundsätzlich eines stehen: Egal ob Experte, Parteipolitiker, oder "der/die kleine Mann/Frau von der Straße", was es braucht, ist Moral und Verantwortung dem anderen und dem Amt gegenüber. Auch wenn diese beiden Begriffe vielleicht nicht mehr ganz "in" sind, so geht es ohne sie eben auch nicht. Gehören sie doch zu dem Wertekanon des Zusammenlebens, auf den wir uns politisch Andersdenkenden gegenüber so gerne berufen und der für ein respektvolles Miteinander steht.

Andreas Koller hat wieder einmal in überzeugender Weise den Zustand unserer Republik beschrieben (6.4. "Wir brauchen krisenfeste Politik" und 8.4. "So wollen wir eigentlich nicht sein"). Hier wie dort werden Sachverhalte aufgezeigt, die den Begriff von staatspolitischer Verantwortung karikieren. "So wollen wir wirklich nicht sein" und so soll und kann es auch nicht sein.

Erschwerend kommt hinzu, dass von Politikern auch eine gewisse Vorbildwirkung zu erwarten wäre. Doch egal, ob das Tragen von Masken im Parlament, Postenbesetzungen nach objektiven Kriterien oder Missbrauch bestimmter Vertrauensstellungen (Korruption), die Grundlage für verantwortliches Handeln liegt in unserem eigenen Problembewusstsein. Und das scheint leider oft sehr mangelhaft ausgebildet zu sein.





Dr. Ulrike Hofmann, 5164 Seeham