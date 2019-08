Am 5. 8. hörte ich bei Radio Salzburg: Der Leiter der Hagelversicherung weist auf die dramatische Lage in Österreich hin, dass wir Europameister in der Versiegelung und Verbauung von Grünflächen sind. Deswegen wird es auch immer mehr Überschwemmungen geben, weil der Boden bei Unwettern das Wasser oftmals nicht aufnehmen kann. Auch haben wir den höchsten Kilometer-Anteil bei Straßen pro Einwohner. Und die höchste Dichte an Verkaufsflächen! Das ist bekannt und so manche Immobilie steht leer, weil auf der grünen Wiese ein neuer Einkaufstempel gebaut wurde.

In der selben Sendung, sozusagen im selben Atemzug, wurde dann berichtet, dass die Stadt Seekirchen die neue Bezirkshauptmannschaft baut, eine Baufirma abzieht vor die Tore der Stadt. Man hätte die BH in der Landeshauptstadt lassen müssen, wo von allen Seiten die Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen können. So werden wohl viele wieder auf den Pkw umsteigen (müssen), weil z. B. von Hof, St. Gilgen, Strobl oder Bürmoos, Oberndorf etc. muss man mit Öffis zuerst in die Stadt, dann wieder mit dem Zug nach Seekirchen. Das ist Klimapolitik bei uns. Besorgniserregend!





Anna Weinberger, 5204 Straßwalchen