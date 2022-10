Verbeißen an lächerlich kleinen Flächen

In meiner Jugendzeit vor 60 Jahren, fuhren wir schon mit dem Radl der Mutter in dieser Au und wetteiferten, wer am weitesten springen konnte mit dem Radl. Damals gabs noch kein BMX aber ein Puch Jungmeister Drei-Gang, welches man damals mit zwölf Jahren bekam, oder auch nicht, da kein Geld da war. Da werden laufend Grünflächen verbaut und Gehölze geschlägert um Chalets und Gewerbebetriebe zu bauen und dann verbeißt man sich an vergleichsweise lächerlich kleinen Flächen wie Alpenstraße und Itzlinger Au. Immer wird als Rechtfertigung die "Vurschrift" herangezogen, siehe auch "Mindeststandard erfüllt" bei der Altenpflege. Oft kommt mir vor, man geht den geringsten Widerstand, um als Behörde zu zeigen, dass man was getan hat. Lasst doch den Jungen die letzten freien Bewegungsmöglichkeiten und kümmert Euch mehr um Spekulationsprojekte, wie St.Martin, Vigaun oder Adnet.





Peter Damjanovic, 5026 Salzburg