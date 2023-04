Der Leitartikel "Direktoren müssen gestalten statt verwalten" von Mag. Helmut Schliesselberger vom 21. April 2023 trifft den Nagel auf den Kopf. Er zeigt deutlich auf, woran das österreichische Schulsystem wirklich krankt.

Schulqualität wird sicher nicht durch überbordende Bürokratie und Sammeln von immer noch mehr Daten (wozu?) verbessert - zumal viele dieser Informationen ohnehin im Schulverwaltungsprogramm bereits vorliegen und nur abgerufen werden müssten.

Gegen den Personalmangel wäre die Verbesserung der Arbeitsbedingungen an den Schulen (zum Beispiel durch die Umsetzung des schon jahrelang geforderten Ausbaus der Schulsozialarbeit und der Schulpsychologie) eine wesentlich wirksamere Strategie als die Verlängerung der Lehrer/-innenausbildung.

Die Überlastung durch zunehmendes Übertragen gesellschaftspolitischer Aufgaben an die Schulen einerseits sowie durch ausufernde Bürokratie andererseits besteht definitiv nicht nur an den Wiener Pflichtschulen. Während meiner fast 40-jährigen Tätigkeit an einer Salzburger Handelsakademie, mehr als zehn davon in leitender Funktion, wurden diese Probleme regelmäßig und mit zunehmender Dringlichkeit an die Schulbehörden herangetragen.





HR Dir. (i.R.) Mag. Britta Becker, 5020 Salzburg