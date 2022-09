Verbesserungen für die Gratis-Öffi-Tage

An den Freitagen im heurigen Sommer wie auch den Tagen rund um den Rupertitag waren die Öffis im Bundesland gratis zu nutzen. Das war grundsätzlich eine tolle Aktion unseres Landesrats, doch zwei Punkte gäbe es noch zu verbessern:

1. Das Land hat für diese Gratistage viel Steuergeld an die Betreiber bezahlt. Daher kann man als Kunde auch verlangen, dass für dieses Geld eine Leistung in Form von mehr Infrastruktur geboten wird. Ein Beispiel: Auf der S3 von Golling nach Salzburg waren nun beim Rupertikirtag einige Garnituren nicht verdoppelt. So kam es teilweise zu enormen Überlastungen, mit denen auch diejenigen Kunden, die ohnedies eine bezahlte Jahres-/Monatskarte besitzen, zu kämpfen hatten. Also in Zukunft bitte nicht nur Hand aufhalten, sondern auch eine Gegenleistung bieten.

2. An den Haltestellen der S-Bahnen hätten alle Kartenautomaten auf diese "Gratistage" hinweisen müssen und hätten keine Tickets ausweisen dürfen. So hat sich der Betreiber manchmal doppelt Geld geholt, erstens vom Land und dann zweitens von manchen Nutzern, die nichts von dieser Aktion wussten oder es einfach vergessen haben.



Gerhard Cirlea, 5400 Hallein