Verbindliche Kinderschutzkonzepte

Leserbrief zum Artikel "Kinderschutzkonzepte auf breiter Basis nötig":

Der Ruf nach verbindlichen Kinderschutzkonzepten kocht seit Jahren immer dann hoch, wenn wieder (sexualisierte) Gewalt durch pädagogische Fachkräfte publik wird. In Deutschland sind sie seit 1.1.2021 für alle Organisationen, die mit Kindern arbeiten, verpflichtend. Das ist gut und wichtig. Trotzdem wirft es neue Fragen auf: Wer kontrolliert die Qualität und vor allem die Umsetzung eines solchen? Mit copy-paste ist niemandem geholfen.

In Salzburg machen sich seit Jahren Einrichtungen auch ohne Handlungsdruck auf den Weg des Kinderschutzprozesses: Sie schulen ihre Teams, sehen sich ihre Risikobereiche an, verändern diese, erarbeiten Verhaltenskodizes, erstellen Notfallpläne etc. Mit anderen Worten: Sie tun sehr viel dafür, es potenziellen Tätern und Täterinnen so schwierig wie möglich zu machen, in der Organisation Fuß zu fassen. Denn sexualisierte Gewalt "passiert" nicht, die Berufs- und Arbeitgeberwahl sind Strategie.

So werden immer mehr (freizeit-)pädagogische Einrichtungen zu sicheren Orten und zu Kompetenzorten: Sie wissen, wie sie im Falle einer Kindeswohlgefährdung durch das soziale Umfeld vorzugehen haben.

Kinderschutz braucht Erwachsene, die professionell Verantwortung übernehmen. Es sollte keine gesetzlichen Vorgaben dazu brauchen.



Mag.a Gabriele Rothuber, Fachstelle Selbstbewusst, 5020 Salzburg