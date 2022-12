Verbot von Betteln mit Hunden rasch umsetzen

Auf Initiative von Salzburger Tierschutzvereinen und dem Tierheim Hallein möchte das Land Salzburg ein Verbot von Betteln mit Tieren dem Passus aggressives Betteln und Betteln mit Kindern hinzufügen. Ich hoffe, dass diese Umsetzung sehr schnell erfolgt, denn auf den Straßen Österreichs und in den Tierheimen häufen sich Hunde, die von slowakischen und rumänischen Bettlern stammen. Den Menschen fehlt es an Geld und an Schulbildung! Die Hunde sind verwahrlost, nicht artgerecht gehalten und leiden an Krankheiten wie Herzwürmern, Anaplasmose, Babesiose, Giardien, Ecto- und Endoparasiten.

Andrea Hagn, MA, 5082 Grödig