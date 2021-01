Ich kann Frau Mag. Hamberg (Leserbrief vom 5. 1. 2021) nur beipflichten, die bedauert, dass trotz Verbotes die Silvesterknallerei zum Schaden von Mensch,

Tier und Umwelt über uns hereingebrochen war.

Ich hatte mich im Vorfeld in Elsbethen so gefreut, dass der Bürgermeister das Verbot im Gemeinderat durchgedrückt und in der Gemeindezeitung

auch schon frühzeitig kommuniziert hat. Leider umsonst!



Josef Blank, 5061 Elsbethen