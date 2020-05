Verein kämpft für seine Kinder

Vereine kämpfen durch diverse Verbote und Beschränkungen in Zeichen von Corona aktuell ums Überleben. "Sorinatu - Verein für Kinderhilfe in Ghana" von Saliah Razak alias Sally Goldenboy, engagiert sich seit Jahren in seinem einzigartigen Projekt, um Kindern neben einer Schulausbildung, Verpflegung und Unterkunft auch Zukunftschancen bieten zu können. Wer die Fortschritte über Jahre mitverfolgt, sieht ganz deutlich, mit welcher Hingabe die ehrenamtlichen Mitarbeiter am Werk sind und was sie schon alles erreicht haben. Jede Patenschaft hilft, jeder Cent kommt vor Ort auch an.

Sorinatu, das übersetzt "Steh auf und flieg" bedeutet, schafft mit Privatspenden mehr als Regierungen mit Subventionen, die in irgendwelchen Kanälen versickern. Die Veranstaltungen des Vereins zur weiteren Finanzierung sind jedoch alle coronabedingt verboten: Trommelworkshops, Feste und andere Veranstaltungen. Das Virus schadet somit auch dem Fortbestehen des Vereins. Alle Mitglieder hoffen auf baldige Lockerungen, um das Projekt weiter am Laufen halten zu können.

Vermutlich muss jeder von uns den Gürtel aktuell enger schnallen, doch die Kinder in Ghana dürfen nicht die Verlierer restriktiver Politik sein. Als Pate von zwei jungen Kindern hoffe ich, dass sich viele weitere Paten finden, die auch erkennen, dass es wichtigere Dinge auf der Welt gibt als das neueste Smartphone zu besitzen, im Luxustempel shoppen zu gehen oder in ferne Länder zu reisen. Das geht derzeit sowieso nicht.

Hoffentlich können die Vereinsaktivitäten bald wieder vollumfassend ausgeführt werden, damit Sorinatu weiterhin eine schöne Aussicht auf eine lebenswerte Zukunft in einer sonst so perspektivlosen Umwelt in Ghana bieten kann.





Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, Vereinsmitglied von Sorinatu und Pate, 82447 Spatzenhausen