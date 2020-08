Verfassungskonforme Coronagesetze?

In den Medien wird die Verfassung praktisch immer als "göttlich" dargestellt, dabei ist sie wie alles Irdische menschengemacht und daher nicht unfehlbar! Außerdem konnte Herr Kelsen ja wirklich nicht wissen, wie man sich vor dem Covid-19-Virus am besten schützt!

Auch ein demokratischer Rechtsstaat muss in Kriegs-, Seuchen- und Notzeiten die Möglichkeit haben, akute Notstandsgesetze einzuführen, wenn diese mit mindestens Zweidrittelmehrheit im Parlament beschlossen werden, sonst wird ein Staat, der wie Österreich überdies de facto keine militärische Landesverteidigung besitzt, unter die Räder kommen! Im Nationalrat bestand über die Einführung des Lockdowns eine 100 Prozent Einstimmigkeit. Falls dies bis zu einem Widerruf im Parlament nicht für eine vorübergehende Verfassungsänderung ausreicht, handelt es sich um einen schweren Fehler des Gesetzgebers; wenn die Möglichkeit nicht bestand, die Maßnahmen innerhalb kürzester Zeit verfassungskonform zu gestalten, war es ein schwerer Fehler in der Verfassung! Wo waren damals die immer wieder zitierten Verfassungshengste, die ihre klugen Ezzes in den Medien geben, wo war eine Warnung des Verfassungsgerichtshofes, die beschlossenen Maßnahmen könnten eventuell nicht verfassungskonform sein?

Immerhin haben diese Maßnahmen im Gegensatz zu anderen westlichen Demokratien Tausende von Menschenleben gerettet, nicht nur hochbetagte Heiminsassen, wie Herr Tegnell in Schweden menschenverachtend meinte, diese Heimbewohner würden "eh nur mehr sechs Monate leben, wenn sie ins Heim kommen!" Wer glaubt, Jüngere wären nicht betroffen gewesen, möge sich die langen Listen coronabedingt verstorbener Ärzt/-innen und Pfleger/-innen in Italien ansehen!

Ich bin wahrlich ein überzeugter Demokrat, aber wenn unter solchen Umständen durch Missachtung der Möglichkeiten akuter Änderungen von Verfassungsgesetzen vorübergehende lebensrettende Gesetze nicht möglich sind, sollte vielleicht die Verfassung insgesamt mit Zweidrittelmehrheit an das 21. Jahrhundert adaptiert werden! Die Einhaltung von Verfassungsgesetzen darf auch in Notzeiten nicht zu Krankheit und Tod führen, und der Verfassungsgerichtshof darf nicht das Recht haben, Menschen krankheitsbedingt zum Tode zu verurteilen (die Todesstrafe ist verfassungsmäßig in Österreich längst abgeschafft!), sonst wäre ja der Orban'sche Weg besser als unserer!



Dr. Werner Lack, 1140 Wien