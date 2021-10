Verfassungswidriger Klimabonus

Problematisch am Klimabonus aus verfassungsrechtlicher Sicht sind folgende zwei Punkte: Erstens ist Wien die einzige Region, in der die niedrigste Stufe gezahlt wird, obwohl es in Österreich neben Wien fünf weitere Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohner gibt. Mit welcher sachlichen Rechtfertigung steigen Bewohner dieser Großstädte beim Ökobonus besser aus? Zweitens sind die niedrigeren Beiträge für Krankenkassen verfassungswidrig, weil durch das Gleichbleiben der Beiträge bei einem Verdienst über 2500 Euro brutto gegen das Versicherungsprinzip verstoßen wird. Der Bundesregierung wird man den Vorsatz, es gut gemeint zu haben, nicht absprechen können, doch manchmal ist gut gemeint einfach nicht gut genug.





Dr. Paul Schwarzenbacher LL.M., 1070 Wien